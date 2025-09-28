Camión de transporte causa accidente en la Alameda

Un camión de transporte de personal ocasionó un accidente vial al circular frente a la Alameda, en donde le pegó a un carro por alcance y éste a su vez alcanzó a pegarle a un menor en bicicleta.

El accidente se registró a las 08:30 horas de este sábado, inicialmente un camión de transporte de personal de color rojo circulaba por el lado oriente de la alameda Juan Sarabia procedente del puente Universidad.

Al llegar a la calle de Manuel José Othon, el conductor no tomó las debidas precauciones y de esta forma le pegó por alcance a un automóvil Nissan March de color azul, proyectándolo a su vez contra un niño que iba cruzando la calle en bicicleta.

El menor fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, al igual que un adulto que iba en el carro, los cuales tenían algunos golpes pero por fortuna nada de consideración y no ameritaron traslado al hospital.

Peritos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del hecho en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo sobre los daños de los vehículos para que el caso no pasara a mayores.