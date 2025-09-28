logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA PRIME

Fotogalería

CASA PRIME

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Camión de transporte causa accidente en la Alameda

Por Redacción

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Camión de transporte causa accidente en la Alameda

Un camión de transporte de personal ocasionó un accidente vial al circular frente a la Alameda, en donde le pegó a un carro por alcance y éste a su vez alcanzó a pegarle a un menor en bicicleta.

El accidente se registró a las  08:30 horas de este sábado, inicialmente un camión de transporte de personal de color rojo circulaba por el lado oriente de la alameda Juan Sarabia procedente del puente Universidad.

Al llegar a la calle de Manuel José Othon, el conductor no tomó las debidas precauciones y de esta forma le pegó por alcance a un automóvil Nissan March de color azul, proyectándolo a su vez contra un niño que iba cruzando la calle en bicicleta.

El menor fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, al igual que un adulto que iba en el carro, los cuales tenían algunos golpes pero por fortuna nada de consideración y no ameritaron traslado al hospital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Peritos de la Policía Municipal tomaron conocimiento del hecho en espera de que los conductores pudieran llegar a un acuerdo sobre los daños de los vehículos para que el caso no pasara a mayores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hombre herido llega sin vida a una clínica
Hombre herido llega sin vida a una clínica

Hombre herido llega sin vida a una clínica

SLP

Redacción

Fue atacado en la colonia San Luis Uno y en una camioneta lo trasladaron, pero ya era tarde

Capturan a par de ladrones en una empresa gasera
Capturan a par de ladrones en una empresa gasera

Capturan a par de ladrones en una empresa gasera

SLP

Redacción

Llevaban material metálico y un diablito que habían hurtado en el lugar

Presunto acosador es aprehendido por PDI
Presunto acosador es aprehendido por PDI

Presunto acosador es aprehendido por PDI

SLP

Redacción

Fallecen esposos al caer a barranco
Fallecen esposos al caer a barranco

Fallecen esposos al caer a barranco

SLP

Redacción

Viajaban en su auto particular en un camino no recomendado en Real de Catorce