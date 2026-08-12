Camión impacta palmera y vuelca; dos heridos

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HUEHUETLÁN.- Un camión chocó contra una palmera y volcó en la localidad El Limoncito; los dos ocupantes resultaron lesionados.

Lo anterior sucedió durante la tarde del pasado lunes, en la carretera federal número 85 México-Laredo, tramo Tamazunchale-Xolol.

Un hombre identificado como Erik Adán "N", de 41 años de edad, con domicilio en el municipio de Matlapa, conducía un camión blanco de caja cerrada.

Pero, a la altura de la localidad El Limoncito, perdió el control del volante y se salió de la carretera, chocando de frente contra una palmera; posteriormente, la unidad volcó.

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El chofer resultó lesionado, al igual que su acompañante, Zacarías "N", de 37 años. Ambos fueron auxiliados por personal de Protección Civil y socorristas, quienes los trasladaron al Hospital Básico Comunitario de Aquismón.