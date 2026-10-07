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Seguridad

Golpean a célula delictiva en la Huasteca; aseguran drogas y vehículos

Dos detenidos, un hombre y una mujer, son considerados objetivos prioritarios

Por Redacción

Octubre 07, 2026 11:07 a.m.
A
Vehículos e indicios asegurados durante los operativos de la GCE en San Vicente

Vehículos e indicios asegurados durante los operativos de la GCE en San Vicente

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      Dos personas fueron detenidas y cuatro vehículos, marihuana y 14 artefactos "ponchallantas" fueron asegurados durante dos intervenciones de la Guardia Civil Estatal (GCE) en San Vicente Tancuayalab, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

      Según la dependencia, las acciones se realizaron en coordinación con autoridades federales, a partir de labores de inteligencia y seguimiento.

      En la primera intervención, los agentes localizaron cuatro vehículos en aparente estado de abandono, donde encontraron los 14 ponchallantas. Las unidades y los objetos quedaron a disposición de la autoridad competente para investigar su posible relación con hechos delictivos.

      En otro punto del municipio fueron detenidos José "N", de 24 años, originario de Tamaulipas, y América "N", de 21 años, originaria de Matehuala.

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      La SSPC señaló que ambos son considerados objetivos prioritarios por su presunta participación en hechos de violencia en la Huasteca. Les atribuyó posibles vínculos con actividades de narcomenudeo en Tamuín, San Vicente Tancuayalab y zonas limítrofes con Veracruz, así como con agresiones contra elementos de seguridad.

      Durante esta segunda intervención, los agentes aseguraron dos paquetes de marihuana con un peso de 2.087 kilogramos y 31 bolsas con otros 563 gramos, de acuerdo con el reporte oficial.

      Los detenidos y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica.

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