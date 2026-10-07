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Caen 39; decomisan droga y ponchallantas en SLP

La GCE reportó también la recuperación de tres vehículos robados y el aseguramiento de otros siete

Por Redacción

Octubre 07, 2026 11:11 a.m.
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GCE detiene a 39 y asegura droga

GCE detiene a 39 y asegura droga

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      La Guardia Civil Estatal (GCE) reportó la detención de 39 personas por su presunta participación en distintas conductas delictivas, durante operativos de vigilancia y prevención en San Luis Potosí.

      De acuerdo con la corporación, las intervenciones dejaron el aseguramiento de 21 dosis de cristal, tres kilos 518.9 gramos de marihuana y seis dosis de cocaína, además de 23 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

      También informó que fueron recuperados tres vehículos con reporte de robo y asegurados otros siete presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

      El reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no precisó los municipios donde ocurrieron las detenciones ni desglosó los delitos atribuidos a las 39 personas.

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