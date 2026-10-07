Caen 39; decomisan droga y ponchallantas en SLP

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La Guardia Civil Estatal (GCE) reportó la detención de 39 personas por su presunta participación en distintas conductas delictivas, durante operativos de vigilancia y prevención en San Luis Potosí.

De acuerdo con la corporación, las intervenciones dejaron el aseguramiento de 21 dosis de cristal, tres kilos 518.9 gramos de marihuana y seis dosis de cocaína, además de 23 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas.

También informó que fueron recuperados tres vehículos con reporte de robo y asegurados otros siete presuntamente relacionados con actividades ilícitas.

El reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no precisó los municipios donde ocurrieron las detenciones ni desglosó los delitos atribuidos a las 39 personas.

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