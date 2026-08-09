Camioneta se estrella contra poste de alta tensión

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CIUDAD VALLES.- Dos personas resultaron lesionadas y la carretera Valles-Naranjo permaneció cerrada temporalmente, luego de que una camioneta se accidentara y derribara un poste de energía eléctrica.

Los hechos ocurrieron la mañana de este sábado en el tramo comprendido entre El Platanito y Estación Micos, en las inmediaciones de la planta hidroeléctrica.

Por ese lugar circulaba una camioneta Nissan Frontier gris, perteneciente a una empresa dedicada a la distribución de productos para el campo, cuyos ocupantes viajaban con rumbo hacia El Naranjo.

Por causas que no habían sido determinadas, la unidad abandonó la superficie de rodamiento y terminó impactándose contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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A consecuencia del choque, la estructura que sostenía cables de alta tensión cayó y quedó sobre la camioneta, situación que obligó a extremar precauciones en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención al conductor y a su acompañante, quienes sufrieron lesiones a consecuencia del percance.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, cerraron temporalmente la circulación debido al riesgo que representaban el poste y el cableado sobre la carretera.

Mientras se realizaban las maniobras correspondientes, los automovilistas fueron desviados hacia una ruta alterna por el ejido Los Otates, con salida a la carretera libre Valles-Rioverde, a la altura del kilómetro 18.