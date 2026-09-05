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Caos en autopista por retiro de pipa quemada

La unidad se accidentó la madrugada del jueves, llevaba diesel en un doble tanque acoplado

Por Redacción

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Caos en autopista por retiro de pipa quemada
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      CIUDAD VALLES.- Las maniobras para retirar la pipa que volcó la mañana del jueves en la autopista Valles-Rayón se prolongaron por más de 24 horas, situación que generó filas kilométricas y afectaciones a la circulación.

      Como se informó oportunamente, un tráiler que transportaba diésel sufrió un accidente cerca de la caseta de cobro La Pitahaya. El segundo remolque, tipo cisterna, volcó y posteriormente se incendió.

      Aunque la emergencia fue controlada poco antes del mediodía del jueves, las labores para retirar la unidad se prolongaron, pues primero fue necesario realizar el trasvase de los residuos y posteriormente iniciar las maniobras con grúas.

      Mientras se realizaban estos trabajos se formaron largas filas de vehículos, debido a que únicamente se permitía el paso por un carril y de manera intermitente.

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      Fue alrededor de las 10:30 de la mañana de este viernes cuando finalmente concluyeron las maniobras. Posteriormente, trabajadores de la autopista realizaron labores de limpieza sobre la superficie de rodamiento y la circulación fue reabierta en su totalidad.

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