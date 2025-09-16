Captura GCE a cinco vendedores de drogas

Un total de cinco presuntos vendedores de droga fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal mediante operativos de seguridad que se realizan de forma permanente en toda la entidad.

De esta manera, en el municipio de Villa de Pozos, los efectivos lograron la detención de César “N” de 26 años, al cual detectaron en forma sospechosa y luego de interceptarlo lo sometieron a una revisión para así asegurarle ocho dosis de cristal que traía en su poder.

En otro operativo pero en la zona centro del municipio de Villa de Arista, los elementos policiales lograron la detención de Álvaro “N” de 19 años de edad y Javier “N” de 36 años, los cuales traían un total de doce dosis de cristal.

Por otro lado, mediante la Base de Operaciones Mixta Interinstitucional, donde participan el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, fue detenido Adolfo “N” de 39 años, el cual traía 12 bolsas con marihuana que supuestamente andaba vendiendo.

A todos los detenidos se les leyeron sus derechos y se les puso a disposición del Ministerio Público a fin de que se les definiera su situación legal por delitos contra la salud.