Captura GCE a tres personas por distintos delitos

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La Guardia Civil Estatal detuvo, en acciones distintas, a un hombre identificado como objetivo prioritario por su probable relación con robos a comercio en la capital potosina, así como a dos personas en Ciudad Valles por probable venta de droga.

En una primera intervención, agentes estatales detuvieron en flagrancia a Antonio "N", de 49 años de edad, quien presuntamente ingresó a un negocio sobre la avenida Salk, para apoderarse de diversos artículos; tras verificar su identidad, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente en Aguascalientes y durante la intervención se le aseguró una navaja y mercancía con un valor aproximado superior a seis mil pesos.

En una acción distinta, en el municipio de Ciudad Valles, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Juan "N", de 37 años, e Irene "N", de 18 años, a quienes se les aseguraron bolsas que contenían marihuana y dosis de una sustancia con características similares al "cristal".

Las personas detenidas, así como los objetos y sustancias aseguradas, fueron puestas a disposición de la autoridad competente para que continúe con las investigaciones y determine su situación jurídica conforme a derecho.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) fortalece las acciones de prevención, vigilancia e inteligencia para preservar el orden público y seguir fortaleciendo la seguridad de las familias potosinas.