CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

CONCLUYE CON ÉXITO EL TECMUN

Seguridad

Capturan a cuatro maleantes en la colonia El Paseo

Les incautaron una cantidad considerable de drogas, armas y cartuchos útiles

Por Redacción

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
Capturan a cuatro maleantes en la colonia El Paseo

En la colonia El Paseo, elementos de la Guardia Civil Estatal lograron la captura de cuatro presuntos integrantes de una banda delictiva que opera en la ciudad, al parecer su función es la de venta y/o distribución de drogas ya que les encontraron centenas de dosis en su poder, además de armas de fuego.

El operativo se implementó el pasado viernes en calles de la colonia El Paseo, en donde los agentes estatales lograron la detención de los cuatro masculinos por delitos de ataque peligroso, posesión de droga y portación de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron en la calle de José Cervantes, en donde se procedió al arresto de Valente N. de 27 años de edad, Ricardo N. Alias “El Ricky” de 26 años, Francisco N. de 33 años y Ricardo N. de 56 años.

Al momento de su captura se les encontró en posesión de 250 dosis de cocaína, 182 dosis de piedra, tres pistolas calibre .9 milímetros y un arma de fuego tipo réplica, además de 30 cartuchos útiles.

A los detenidos se les vincula con un cártel delictivo que opera en la capital potosina, tres de ellos cuentan ya con ingresos por narcomenudeo, delitos contra la salud, portación de arma de fuego y allanamiento de morada.

En San Luis Potosí, la Guardia Civil Estatal, actúa con firmeza contra los hechos ilícitos, mediante una estrategia basada en la prevención y disuasión de conductas ilícitas, además de mantener una proximidad social entre la población.

Se trata de tres mujeres que traían arma larga y decenas de dosis de droga

