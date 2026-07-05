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Capturan a cuatro supuestos narcos en operativos

La GCE les aseguró decenas de dosis tanto de marihuana como de cristal

Por Redacción

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a cuatro supuestos narcos en operativos
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      Desarrollado por SACS IA

      Cuatro presuntos vendedores de droga fueron capturados por la Guardia Civil Estatal como resultado de distintos operativos de vigilancia desarrollados en la zona metropolitana y la región Altiplano.

      Uno de los aseguramientos se registró en el Barrio Vergel, en la capital potosina, donde elementos de la Base de Operaciones Mixtas Interinstitucionales, detuvieron a José "N", de 42 años de edad, y Elian "N", de 27 años, a quienes les aseguraron alrededor de cuarenta dosis de marihuana y "cristal".  Por otra parte, en la colonia La Constancia, la GCE detuvo a Eduardo "N", de 18 años de edad, a quien se le aseguraron dosis cerca de diez bolsitas de marihuana, además del vehículo en el que se desplazaba.

      Asimismo, en el municipio de Cedral, fue detenido Óscar "N", de 27 años, en posesión de once dosis de "cristal".

      Presuntamente los individuos traían la droga con fines de venta en sus respectivas zonas, por lo que finalmente los policías estatales procedieron a su detención por delitos contra la salud. 

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      Las personas detenidas, la droga y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones y la determinación de su situación jurídica.

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