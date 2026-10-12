Capturan a dos hampones armados y con drogas
Uno de ellos es considerado como objetivo criminal con diversos antecedentes
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En recorridos de seguridad y vigilancia que mantiene la Guardia Civil Estatal, dos hombres fueron detenidos en intervenciones realizadas en las colonias Santo Tomás y Progreso, por su probable participación en hechos relacionados con la portación de armas de fuego y la posesión de sustancias ilícitas.
En la colonia Santo Tomás, los elementos estatales detuvieron a Luis Felipe "N", de 31 años, a quien le aseguraron un rifle, cartuchos útiles y un vehículo en el que se desplazaba cuando lo detectaron en calles de ese sitio.
En una segunda intervención, en la colonia Progreso, fue detenido Luis Alberto "N", de 40 años, a quien se le aseguró un arma de fuego, dosis de una sustancia con características de "cristal" y un vehículo.
De acuerdo con la información disponible, el segundo detenido es señalado como presunto generador de incidencia delictiva, además, de que cuenta con antecedentes registrales por delitos contra la salud y otros,
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Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene los operativos preventivos en la zona metropolitana para detectar conductas ilícitas y contribuir a la seguridad social.
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