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Seguridad

Capturan a dos presuntos "narcos" en Matlapa

Las autoridades también aseguraron un vehículo usado por los detenidos

Por Redacción

Agosto 10, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a dos presuntos "narcos" en Matlapa
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      MATLAPA.- Dos hombres que presuntamente se dedicaban al narcomenudeo fueron detenidos en el municipio de Matlapa.

      Se trata de Fernando "N", de 42 años, y Jorge "N", de 35 años, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por su probable participación en hechos constitutivos de delito.

      Ambos viajaban en una camioneta cuando fueron interceptados por oficiales de la Guardia Civil Estatal, quienes procedieron a realizarles una inspección de seguridad.

      Durante la acción fueron aseguradas 14 bolsas con hierba verde y seca con características propias de la marihuana, 165 dosis de una sustancia con características de la droga conocida como "cristal" y 50 dosis de "crack".

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      Las personas detenidas, así como los indicios y el vehículo, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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