FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Seguridad

Capturan a maleantes en Cerro de San Pedro

Los relacionan con venta de droga, traían decenas de dosis y ponchallantas

Por Redacción

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
Capturan a maleantes en Cerro de San Pedro

Dos presuntos integrantes de un grupo delictivo fueron capturados por agentes de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Cerro de San Pedro, a los cuales les encontraron droga y ponchallantas en el vehículo en que andaban.

La corporación informó que,, en coordinación con el Ejército Mexicano, detuvieron a Jesús “N” de 27 años y a Fidel “N” de 38 años, quienes son vinculados a actividades ilícitas en la zona metropolitana.

La detención de los sujetos se realizó en la comunidad de Portezuelo, donde los policías y militares realizaban recorridos de seguridad y detectaron un automóvil Chevrolet Cavalier que era conducido de manera sospechosa y procedieron a marcarle el alto a los dos ocupantes. En una inspección dentro del carro, se les aseguraron 19 dosis de “cristal”, 24 dosis de marihuana y ocho artefactos metálicos utilizados para dañar neumáticos en persecuciones con la policía, por lo que se procedió también a la detención de los dos sujetos que lo tripulaban, leyéndoseles también los derechos que los asisten.

A los dos individuos se les identifica como generadores de violencia en la región relacionados a actividades como el narcomenudeo ya que la droga que les encontraron al parecer estaba destinada a su venta.

