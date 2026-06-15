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Capturan a objetivo criminal con drogas y "ponchallantas"

Por Redacción

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a objetivo criminal con drogas y "ponchallantas"
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      Un sujeto originario de Durango, que traia droga y ponchallantas, fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal quienes lo detectaron al circular en una camioneta por la carretera a Zacatecas, en el municipio de Salinas de Hidalgo. Al individuo se le considera objetivo criminal debido a su historial delictivo.

      Según los hechos, los agentes policiales realizaban patrullajes en la carretera a Zacatecas y a la altura de la comunidad Conejillos, en Salinas, detectaron una camioneta color rojo que era conducida en forma sospechosa, por lo que entonces le marcaron el alto al conductor.

      El individuo dijo llamarse José "N" de 27 años de edad, originario de Durango y en una inspección que se le realizó a la unidad le fueron encontradas bolsas con marihuana, dosis de "cristal" y artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

      Tras la consulta de sus datos generales, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente emitida en Zacatecas, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

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      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene operativos permanentes en las cuatro regiones de San Luis Potosí, fortaleciendo la coordinacióN y la capacidad de reacción para combatir a quienes atentan contra la paz social.

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