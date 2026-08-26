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Seguridad

Capturan a objetivo criminal de Soledad

Por Redacción

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a objetivo criminal de Soledad
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      Por delitos contra la salud, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre en posesión de dosis de metanfetamina, luego de ser detectado conduciendo una motocicleta a exceso de velocidad y sin placas.

      Se trata de Fernando "N", de 29 años, quien es considerado un objetivo criminal, al contar con múltiples detenciones y un ingreso penitenciario por portación de armas prohibidas, de fuego y explosivos y delitos contra la salud.

      El detenido habría sido detectado por agentes municipales, durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia El Morro, en donde fue interceptado por conducir una motocicleta a exceso de velocidad y sin placas de circulación. Durante la inspección preventiva, se le aseguraron al menos cuatro dosis de cristal, mismas que quedaron bajo resguardo como indicios.

      Posteriormente, Fernando quedó en calidad de detenido por delitos contra la salud y fue trasladado a la comandancia municipal para su certificación médica, para luego ponerlo a disposición de la autoridad investigadora.

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       De acuerdo con los registros durante el ingreso de sus datos, dio a conocer la dependencia, esta persona ha sido identificada como un objetivo criminal dedicado al robo con violencia y contar con múltiples detenciones previas por portación de armas, delitos contra la salud, además de tener un ingreso penitenciario por posesión de armas y explosivos.

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