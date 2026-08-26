Capturan a objetivo criminal de Soledad
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Por delitos contra la salud, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre en posesión de dosis de metanfetamina, luego de ser detectado conduciendo una motocicleta a exceso de velocidad y sin placas.
Se trata de Fernando "N", de 29 años, quien es considerado un objetivo criminal, al contar con múltiples detenciones y un ingreso penitenciario por portación de armas prohibidas, de fuego y explosivos y delitos contra la salud.
El detenido habría sido detectado por agentes municipales, durante recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia El Morro, en donde fue interceptado por conducir una motocicleta a exceso de velocidad y sin placas de circulación. Durante la inspección preventiva, se le aseguraron al menos cuatro dosis de cristal, mismas que quedaron bajo resguardo como indicios.
Posteriormente, Fernando quedó en calidad de detenido por delitos contra la salud y fue trasladado a la comandancia municipal para su certificación médica, para luego ponerlo a disposición de la autoridad investigadora.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
De acuerdo con los registros durante el ingreso de sus datos, dio a conocer la dependencia, esta persona ha sido identificada como un objetivo criminal dedicado al robo con violencia y contar con múltiples detenciones previas por portación de armas, delitos contra la salud, además de tener un ingreso penitenciario por posesión de armas y explosivos.
no te pierdas estas noticias
Cae otro "diablero" de Abastos por presunta distribución de drogas
Redacción
Se le aseguraron más de 60 dosis tras la detención en la calle Sexta Oriente
Automóvil en sentido contrario protagoniza choque en Himno Nacional
Redacción
Una camioneta Honda impactó a un Nissan Tsuru cuando este salía de una gasolinería para incorporarse a la calle María Griber
Choca dos veces al intentar huir y termina hospitalizado
Huasteca Hoy
El conductor fue hallado inconsciente dentro de su automóvil; presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol