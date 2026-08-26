Muere Tim Curry, el perturbador Pennywise de "It"

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Tim Curry, legendario actor de cine, televisión y teatro, murió a los 80 años en su casa de Los Ángeles, de acuerdo con información obtenida por TMZ.

Fuentes policiales señalaron al medio que agentes acudieron al domicilio del actor alrededor de las 23:23 horas del martes. Hasta el momento, no se sospecha que haya ocurrido algún acto delictivo relacionado con su muerte.

Curry llevaba más de una década enfrentando serios problemas de salud que limitaron su actividad profesional durante sus últimos años. En 2012 sufrió un derrame cerebral masivo que hizo necesaria una cirugía cerebral.

El actor habló posteriormente sobre las secuelas que le dejó aquel episodio. El año pasado, alrededor del lanzamiento de sus memorias "Vagabond", reconoció que todavía no podía caminar.

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Tim Curry encontró en Pennywise uno de los personajes más aterradores de su carrera.

En la miniserie "It" de 1990, el actor dio vida al payaso creado por Stephen King y convirtió al personaje en un referente del terror televisivo.

Su interpretación destacó por la voz, los gestos y una inquietante capacidad para pasar de una apariencia amigable a una presencia amenazante, elementos que hicieron que su Pennywise permaneciera en la memoria de los espectadores incluso décadas después.

- ¿Quién fue Tim Curry?

Tim Curry comenzó su trayectoria artística a finales de la década de 1960 y desarrolló una carrera que abarcó cine, televisión y teatro. Su gran oportunidad llegó con "The Rocky Horror Picture Show", película de 1975 en la que interpretó al extravagante Dr. Frank-N-Furter.

Aunque en su estreno la cinta no recibió una gran respuesta de la crítica, con el tiempo se convirtió en un clásico de culto y encontró una segunda vida gracias a las funciones de medianoche, hasta transformarse en un fenómeno cultural.

Otro de los personajes más recordados de Curry fue Pennywise, el aterrador payaso de la adaptación televisiva de "It", basada en la novela de Stephen King y estrenada en 1990.

También formó parte de películas como "Solo en casa 2: Perdido en Nueva York", donde interpretó al señor Héctor; "Annie", "La caza del Octubre Rojo", "La isla del tesoro de los Muppets", "La reunión de la familia Addams" y "Scary Movie 2".

A lo largo de su carrera, Curry se mantuvo activo tanto frente a las cámaras como sobre los escenarios. Sin embargo, el derrame cerebral que sufrió en 2012 marcó un antes y un después en su vida, pues las consecuencias del padecimiento afectaron su movilidad y redujeron considerablemente su actividad artística.

Su última conversación con TMZ ocurrió en 2017, cuando el medio le preguntó sobre "It", la nueva adaptación cinematográfica protagonizada por Bill Skarsgård.

Con su muerte, el mundo del entretenimiento despide a un actor cuya interpretación del Dr. Frank-N-Furter y Pennywise lo convirtió en una figura inolvidable para varias generaciones.