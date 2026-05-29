Capturan a objetivo criminal en Tamazunchale

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Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron en Tamazunchale a Rodrigo "N", de 27 años de edad, por delitos contra la salud, quien de acuerdo con labores de inteligencia es considerado un objetivo criminal. Esto, como parte del operativo especial de seguridad interinstitucional y de las acciones de blindaje implementadas en Tamazunchale.

La detención se llevó a cabo en la localidad de Retroceso, donde los agentes detectaron a un sujeto que intentó evadir la presencia policial y a quien se le aseguró una mochila en la que transportaba múltiples dosis de sustancias prohibidas.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por delitos contra la salud, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho y ampliará las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, mediante la Estrategia Integral de Seguridad, mantiene un operativo permanente en Tamazunchale y municipios de la Huasteca Sur, con acciones de inteligencia y vigilancia, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad y preservar la paz en esta región del estado.

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