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Seguridad

Capturan a ocho delincuentes en operativos

Entre la zona metropolitana y en Tamasopo, la corporación aseguró decenas de dosis de drogas

Por Redacción

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a ocho delincuentes en operativos
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      Tras labores de inteligencia, elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a ocho personas, tres de ellas identificadas como presuntos objetivos criminales, por su probable relación con diversas actividades delictivas.

      En un despliegue operativo realizado sobre el Eje 134, de la Zona Industrial, agentes estatales interceptaron un vehículo BMW color negro y detuvieron a Juan Carlos "N", de 38 años, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente; Soel "N", de 34 años, y Candelaria "N", de 38 años, a quienes les decomisaron un arma de fuego, al menos 40 dosis de marihuana y otras 32 de metanfetamina, además de dinero en efectivo.

      Luego de la intervención, la corporación reconoció que pudieron recabar información que permitió establecer posibles vínculos con otros hechos delictivos.

      Asimismo, en la misma zona metropolitana, agentes estatales detuvieron en acciones distintas a Jair "N", de 24 años, y Jonathan "N", de 26, a quienes se les aseguraron por separado decenas de dosis de una sustancia con características de "cristal" y de marihuana.

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      Por otro lado, en el municipio de Tamasopo, la corporación dio a conocer la detención de tres personas, aparentes narcomenudistas. Se trata de Eduardo "N", de 39 años; José "N", de 60 años, y José Guadalupe "N", de 50 años, a quienes se les aseguraron al menos 19 dosis de una sustancia con características de "cristal", otras 10 de marihuana y dinero en efectivo.

      Las ocho personas detenidas, junto con los indicios asegurados, quedaron a disposición de la autoridad investigadora correspondiente, que determinará su situación jurídica.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantendrá las acciones de inteligencia, vigilancia y prevención en las distintas regiones de la entidad, en coordinación con las instancias competentes, para combatir los delitos y contribuir a la seguridad de la población.

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