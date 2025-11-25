Culiacán, mortal para las mujeres

Culiacán, Sin.- La capital de Sinaloa se ha convertido este año en el epicentro de los feminicidios, con 32 casos registrados en lo que va de este año; se trata del 60% de los cometidos en todo Sinaloa. Sin embargo, colectivos en defensa de las mujeres consideran que hay un maquillaje las cifras, que la realidad es más cruenta.

En el marco de la guerra que libran dos facciones del Cártel de Sinaloa, los Chapitos y Los Mayos, la violencia contra las mujeres se acentuó. En este 2025 se tienen registradas 83 mujeres, de diversas edades asesinadas, en diversas modalidades y circunstancias, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los casos de mayor impacto han sido las muertes de menores de edad, en particular los casos de Alexa, de 7 años, y Leydi, de 11. Las niñas murieron cuando elementos del ejército dispararon contra el vehículo en el que viajaban con su familia en la sierra de Badiraguato. Por ese hecho, seis miembros del ejército están en prisión.

De los ochenta y tres asesinatos, la FGE sólo tiene clasificadas como feminicidios 54 y 32 de ellos ocurrieron en Culiacán; cinco en Ahome y cuatro en Mazatlán, el resto en otros municipios.

Antes de 2025, el año más violento para las mujeres en Sinaloa había sido 2017, que cerró con 50 feminicidios y 34 de ellos en Culiacán, por lo que se decretó la Alerta de Género en la capital, Ahome, Guasave y Mazatlán. A excepción de Guasave, los asesinatos de mujeres se presentan, en mayor proporción, en los mismos municipios.

En 2024, tras el inicio de las disputas violentas entre “chapitos” y “mayitos”, los homicidios violentos de mujeres se volvieron a elevar. El año pasado la entidad cerró con 55 asesinatos y 31 fueron clasificados como feminicidios.

Este año se documentó que 63 menores de edad y adolescentes quedaron en la orfandad tras la muerte violenta de sus madres, las cuales fueron clasificadas como feminicidio, por lo que se les otorga una beca a cada uno de ellos para que continúen sus estudios hasta alcanzar la mayoría de edad.

Por su parte, Ana Francis Chiquete Elizalde, secretaria de las Mujeres en Sinaloa, explicó que en 2023 se constituyó el programa de atención a los menores que quedan en la orfandad.

Entre mayo y junio de ese año, se logró localizar y documentar a 39 beneficiados con una beca de 4 mil pesos bimestrales, que se entrega a los familiares que quedan a cargo de las niñas y niños.