Capturan a supuesto “narco” en Tamuín

TAMUÍN.- Elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a un hombre que presuntamente trasladaba varias dosis de droga, durante un dispositivo de seguridad implementado cerca del ejido La Fortaleza, perteneciente a este municipio.

La intervención ocurrió cuando los agentes realizaban patrullajes preventivos por el libramiento Valles-Tamuín, y detectaron a un individuo en actitud sospechosa.

Al marcarle el alto, se identificó como Marcos “N”, de 29 años, y durante la revisión le encontraron 50 dosis de un material granulado y cristalino con características de la droga sintética conocida como cristal, así como 15 bolsas con hierba verde y seca que tenían características de marihuana.

Por ese motivo procedieron a leerle sus derechos, y fue detenido, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado, por el hecho con apariencia de delito de contra la salud.

