Da juez ocho años de prisión a un violador

La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria en contra de un hombre identificado como Matías “N”, responsable del delito de violación por hechos ocurridos en el municipio de Aquismón.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima de identidad reservada fue agredida sexualmente en mayo de 2023, dentro del domicilio del imputado.

Las indagatorias revelaron que el sentenciado era conocido por la familia de la víctima y que la amenazó para evitar que lo denunciara.

Agentes Fiscales de la Delegación Quinta, realizaron las indagatorias correspondientes a través de la Policía de Investigación (PDI), logrando obtener una orden de aprehensión en su contra del señalado, dicho mandato fue cumplimentado en la localidad de Tancuime, quedando el imputado a disposición de la Fiscalía.

En una etapa intermedia del proceso penal, la Jueza de Control dictó fallo condenatorio mediante procedimiento abreviado, imponiéndole una pena de ocho años y ocho meses de prisión ordinaria, así como el pago por reparación del daño y por concepto de sanción pecuniaria.