logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EGRESAN DE PRIMARIA

Fotogalería

EGRESAN DE PRIMARIA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Capturan a supuestos integrantes de grupo delictivo en Cd. Valles

Por Redacción

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
A
Capturan a supuestos integrantes de grupo delictivo en Cd. Valles
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- Dos hombres, presuntos integrantes de un grupo delictivo, fueron detenidos por policías de la Guardia Civil Estatal en Ciudad Valles.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que los detenidos son Héctor "N", de 26 años de edad, y Brandon "N", de 28 años.

      Ambos fueron interceptados en el fraccionamiento Villa Real, a bordo de una camioneta Nissan Frontier gris, modelo atrasado.

      Los policías procedieron a efectuarles una inspección de seguridad y les aseguraron bolsas con marihuana, dosis de la droga conocida como "cristal", 35 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas" y un equipo de radiocomunicación portátil.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Según la dependencia, uno de ellos fue identificado como presunto encargado de las radiocomunicaciones y labores de vigilancia para un grupo delictivo.

      Los detenidos, junto con la droga, los objetos asegurados y la unidad, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Despliegan a 800 policías por partido entre Atlético de San Luis y Cruz Azul
        Despliegan a 800 policías por partido entre Atlético de San Luis y Cruz Azul

        Despliegan a 800 policías por partido entre Atlético de San Luis y Cruz Azul

        SLP

        Pulso Online

        El operativo se realizará dentro y en los alrededores del Estadio Libertad Financiera

        Volcadura deja herido a un vecino de Tanquián
        Volcadura deja herido a un vecino de Tanquián

        Volcadura deja herido a un vecino de Tanquián

        SLP

        Huasteca Hoy

        Paramédicos de Cruz Roja lo trasladaron a un sanatorio particular sin lesiones graves

        Hombre en moto eléctrica muere arrollado en Distribuidor Juárez
        Hombre en moto eléctrica muere arrollado en Distribuidor Juárez

        Hombre en moto eléctrica muere arrollado en Distribuidor Juárez

        SLP

        Redacción

        El reporte fue cerca de las 15:00 horas de este viernes

        Imputan más cargos a detenidos en La Pila
        Imputan más cargos a detenidos en La Pila

        Imputan más cargos a detenidos en La Pila

        SLP

        Redacción

        La pareja es acusada de robo calificado con violencia a tiendas de conveniencia