Capturan a supuestos integrantes de grupo delictivo en Cd. Valles
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CIUDAD VALLES.- Dos hombres, presuntos integrantes de un grupo delictivo, fueron detenidos por policías de la Guardia Civil Estatal en Ciudad Valles.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que los detenidos son Héctor "N", de 26 años de edad, y Brandon "N", de 28 años.
Ambos fueron interceptados en el fraccionamiento Villa Real, a bordo de una camioneta Nissan Frontier gris, modelo atrasado.
Los policías procedieron a efectuarles una inspección de seguridad y les aseguraron bolsas con marihuana, dosis de la droga conocida como "cristal", 35 artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas" y un equipo de radiocomunicación portátil.
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Según la dependencia, uno de ellos fue identificado como presunto encargado de las radiocomunicaciones y labores de vigilancia para un grupo delictivo.
Los detenidos, junto con la droga, los objetos asegurados y la unidad, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.
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