Capturan a tres hampones en Valles y Cedral

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Tres presuntos integrantes de grupos delictivos fueron detenidos en distintos hechos registrados en los municipios de Cedral y Ciudad Valles por elementos de la Guardia Civil Estatal, a los que se les aseguraron diversas dosis de sustancias prohibidas

De acuerdo a información de la corporación, en el municipio de Cedral fue detenido Juan "N", de 22 años de edad, a quien se le aseguró un arma de fuego tipo revólver, además de una motocicleta en la que se desplazaba al momento de ser detectado.

En Ciudad Valles, los elementos estatales detuvieron a Luis "N", de 21 años, en posesión de dosis de más de 30 dosis de "cristal", 18 bolsitas de marihuana y un documento con posibles claves relacionadas con la venta de narcóticos, esto en el fraccionamiento Praderas del Río.

En otro operativo realizado en la colonia Santa Rosa, también en Ciudad Valles, los agentes estatales lograron la detención de Pedro "N", de 22 años de edad, el cual traía más de 30 bolsitas de marihuana, alrededor de 20 dosis de "cristal" y tres objetos "ponchallantas".

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El individuo fue detectado cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta por las calles de la mencionada colonia, en donde fue interceptado y detenido con la evidencia en su poder.

Los tres sujetos manifestaron pertenecer a grupos delictivos y se les puso a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, posesión de armas prohibidas y lo que resulte.