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Seguridad

Capturan a vendedor de narcóticos en Matehuala

Por Redacción

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Capturan a vendedor de narcóticos en Matehuala
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      Desarrollado por SACS IA

      Un sujeto que presuntamente se dedicaba a la distribución de estupefacientes en el municipio de Matehuala fue detenido, durante las últimas horas. Así lo dio a conocer la Guardia Civil Estatal.

      Fue en la localidad de Pocitos, perteneciente a la demarcación referida, que elementos estatales llevaron a cabo la detención de Francisco "N", de 39 años, quien supuestamente estaría relacionado con un grupo generador de violencia de la zona y él se dedicaría a la venta de narcóticos.

      Durante la intervención, le aseguraron al menos 21 dosis de una sustancia con características similares al cristal y otras 12 de marihuana. 

      La corporación precisó que esta captura forma parte de la Estrategia Integral de Seguridad, que mantiene operativos preventivos y disuasivos en las cuatro regiones de la entidad, con acciones de vigilancia y atención a los reportes ciudadanos.

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      En este sentido, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado informó que mantendrá desplegados las diferentes acciones para inhibir delitos.

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