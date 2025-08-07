Capturan en operativo a sujeto con arma de fuego
En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado trabajamos día a día para ti y tu familia, para que se sigan disfrutando entornos seguros y de una comunidad en orden.
Un dispositivo implementado por nuestros agentes de la Guardia Civil Estatal en la colonia Villa Alborada, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, derivó en la detención de Gerardo “N” de 31 años, quien fue asegurado con un arma de fuego calibre .9 milímetros, 13 cartuchos del mismo calibre, un cargador, una dosis de “cristal” y un vehículo Seat Ibiza con placas del Estado de México.
Los operativos constantes en la zona metropolitana para prevenir actividades ilícitas dieron como resultado la detención del hombre dedicado a actividades que afectan la tranquilidad y el bienestar de las y los potosinos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, refrenda su compromiso de velar por la integridad de las familias potosinas, por ello exhorta a la población a coadyuvar con las autoridades y reportar cualquier hecho constitutivo del delito a través de los números de emergencias 911 y de Denuncia Anónima 089.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Ataque armado contra panadería en Tamuín
Redacción
El negocio presentaba impactos de bala en la fachada