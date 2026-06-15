Capturan en varios municipios a siete "narcos"

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Acciones permanentes de inteligencia, vigilancia y prevención implementadas por la Guardia Civil Estatal, permitieron la detención de siete personas presuntamente vinculadas con delitos contra la salud en distintos municipios.

En la zona metropolitana fue detenido Omar "N", de 20 años de edad, con diversas dosis de "cristal" y quien, de acuerdo con información de inteligencia, es un objetivo que estaría relacionado con el robo a tiendas de conveniencia, en especial OXXO´s.

Adicionalmente, los operativos en la región Altiplano permitieron la captura de Celeste "N", de 18 años, en posesión de dosis de marihuana y "cristal", así como de José "N", de 34 años, en el municipio de Moctezuma, a quien, además de diversas dosis de droga, se le aseguró un arma de fuego abastecida con cartuchos útiles y dinero en efectivo.

En la región Huasteca fueron detenidos José "N" y Jaqueline "N", ambos de 18 años, así como Josué "N", de 35 años, en el municipio de Ciudad Valles, luego de asegurarles diversas dosis de marihuana, "cristal" y "crack"; mientras que, en otra acción, en el municipio de Ébano, Jesús "N", de 22 años, fue detenido al encontrársele varias dosis de marihuana y metanfetamina.

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Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reafirma su compromiso del combate y prevención a los delitos y fortalecer la paz social en la entidad.