Carambola en Periférico Oriente deja fuertes daños materiales

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Cuatro vehículos participaron en una carambola registrada en el Anillo Periférico Oriente, en donde no hubo personas lesionadas pero los daños materiales fueron de consideración.

El percance tuvo lugar a las 15:30 horas de este martes, inicialmente un tráiler color blanco con remolque tipo tolva, circulaba por el Periférico Oriente en dirección de norte a sur.

Fue en el tramo del Camino a San Pedro hacia la carretera a Rioverde, en donde el conductor no guardó su distancia de seguridad y de esta forma chocó de frente contra la parte posterior de un automóvil Volkswagen Jetta color gris, el cual fue proyectado contra una camioneta color blanco tipo panel, la que a su vez le pegó a otra camioneta Nissan color blanco de la empresa Global Gas.

Tanto el Jetta como la camioneta tipo panel se llevaron la peor parte en el accidente y los daños materiales que presentaron fueron cuantiosos, por suerte no se registraron personas heridas.

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Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del accidente en espera de que los involucrados llegaran a un acuerdo en lo particular ya que no hubo lesionados, a fin de que el caso no pasara a mayores.