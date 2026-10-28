Carro derriba poste en carretera a Rioverde

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Un automóvil quedó inservible luego de estrellarse contra un poste de alumbrado público en la carretera a Rioverde, lo derribó desde la base y a pesar de lo aparatoso no hubo lesionados en este hecho.

Fue la tarde de este martes, que el automóvil Volkswagen Jetta color blanco, circulaba por la carretera a Rioverde en dirección a la capital potosina.

Fue cerca de la entrada al fraccionamiento La Florida, en donde el conductor perdió el control del volante hacia la izquierda y de esta forma chocó de frente contra un poste metálico de alumbrado público ubicado en el camellón central, al que desprendió de la base ante el fuerte impacto.

El carro acabó totalmente inservible puesto que el golpe se le corrió hacia el motor y le destruyó los accesorios, incluyendo el radiador y por lo tanto ya no pudo continuar rodando.

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Brigadistas de Protección Civil de Pozos acudieron al sitio y le prestaron ayuda al conductor del carro, el cual por suerte no había sufrido golpes fuertes; no obstante el auto estaba derramando líquidos sobre el asfalto y procedieron a echar tierra para evitar que otros vehículos se accidentaran, siendo finalmente el carro retirado a una pensión y se esperaba que el tripulante se hiciera cargo de los daños causados al poste.