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Hugo y Chicharito quieren más mexicanos al extranjero

Los exseleccionados criticaron a los directivos de la Liga MX y pidieron abrir el mercado para que más futbolistas mexicanos puedan salir

Por El Universal

Junio 02, 2026 07:28 a.m.
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Hugo y Chicharito quieren más mexicanos al extranjero
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      Hugo Sánchez y Javier "Chicharito" Hernández alzaron la voz para lanzar un mensaje directo a los directivos del futbol mexicano.

      "Si nos comparamos, ¿cuántos brasileños y cuántos argentinos están jugando en el mundo fuera de su país? Miles... En México tiene que ser lo mismo", lanzó "Hugol".

      "Chicharito" fue aún más frontal al exigir un cambio de fondo en la forma en que la Liga MX negocia a sus futbolistas.

      "Vendan futbolistas mexicanos, aunque sean baratos... no saben cuánto dinero va a llegar, se los prometo", advirtió el máximo goleador histórico del Tri.

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      Ambos exseleccionados también cuestionaron viejas prácticas del futbol mexicano y el trato que recibieron.

      "Los directivos nos querían utilizar como muebles. ¿Te acuerdas del draft? Nos vendían como si fuéramos unos muebles", recordó Hugo Sánchez, al criticar un modelo en el que, desde su visión, los futbolistas eran manejados como activos de intercambio más que como profesionales.

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