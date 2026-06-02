Estudiante lesionada tras choque sobre en Universidad
La joven motociclista fue auxiliada y trasladada a una clínica; en el mismo punto ocurrió otro percance menor
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CIUDAD VALLES. Una estudiante del CBTIS 46 resultó lesionada la noche del lunes, luego de verse involucrada en un choque entre una motocicleta y un automóvil sobre la avenida Universidad.
El percance ocurrió frente a la gasolinera Top, a unos metros del cruce con avenida Ejército Mexicano, donde casi de manera simultánea se registró otro accidente vial.
De acuerdo con los primeros reportes, Lorena "N", de 18 años, circulaba en una motocicleta Bajaj Pulsar color negro con dirección hacia la zona centro. Presuntamente intentó rebasar por el lado derecho a un Nissan Versa blanco, conducido por Diego Iván "N", quien maniobraba hacia la derecha para ingresar a la gasolinera, lo que provocó la colisión.
La joven sufrió lesiones que aparentemente no ponían en riesgo su vida. Fue auxiliada por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias y trasladada a una clínica particular.
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Oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del hecho y pondrían los vehículos a disposición de la Fiscalía General del Estado, para el deslinde de responsabilidades.
En el mismo sitio, antes de la llegada de las autoridades, el conductor de una camioneta doble cabina chocó por alcance contra una camioneta SUV Chevrolet. En este segundo percance solo se reportaron daños mínimos y los conductores llegaron a un acuerdo.
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