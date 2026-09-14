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Sepulturero muere durante funeral de un familiar en El Pujal

El hombre, de 69 años, se desvaneció dentro del panteón; paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales

Por Huasteca Hoy

Septiembre 14, 2026 07:39 a.m.
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Sepulturero muere durante funeral de un familiar en El Pujal
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      CIUDAD VALLES. Un hombre de 69 años perdió la vida la tarde de este domingo mientras asistía al funeral de un familiar en el panteón de la delegación de El Pujal.

      El fallecido fue identificado como Alejandro "N", quien se dedicaba a realizar sepulturas y residía a orillas de la carretera federal Valles-Tamazunchale, a la altura del ejido Álvaro Obregón, anexo a Ojo de Agua.

      De acuerdo con la información recabada, el adulto mayor se encontraba dentro del cementerio cuando repentinamente se desvaneció. Al notar que no respondía, los asistentes solicitaron auxilio mediante el Sistema de Emergencias 911.

      Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, pero al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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      El cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia. De manera preliminar, se consideró que el fallecimiento pudo deberse a un infarto; sin embargo, la causa deberá ser determinada por las autoridades correspondientes.

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