Chocan y vuelcan en la Carr. a México

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Un choque y volcadura registrado en la carretera a México, a la altura de Villa de Pozos, dejó como saldo fuertes daños materiales, en donde participaron dos camionetas, una de ellas acoplada para venta de elotes que acabó sobre un costado en área verde.

El hecho tuvo lugar la noche del lunes, inicialmente una camioneta Seat de color gris plata, se desplazaba por la carretera a México y fue a la altura de residencial Los Lagos, en donde chocó contra la camioneta acoplada para venta de elotes, la cual fue proyectada y se volcó sobre su costado izquierdo quedando en la cuneta divisoria de carriles.

A fin de prestar auxilio, elementos de Protección Civil del municipio de Villa de Pozos arribaron al lugar pero se percataron que no había personas lesionadas; no obstante, dedicaron a limpiar el aceite derramado por las unidades a fin de evitar que otros vehículos se accidentaran.

También retiraron las baterías para alejar cualquier riesgo de que pudieran incendiarse, y finalmente todo quedó sin mayor novedad.

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Se esperaba en el lugar la presencia de elementos de la Guardia Nacional para que tomaran conocimiento del hecho y que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio sobre los daños materiales.