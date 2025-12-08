logo pulso
Seguridad

En un día, arrestó la Estatal a 21 infractores

Por Redacción

Diciembre 08, 2025 03:00 a.m.
A
En un día, arrestó la Estatal a 21 infractores

En operativos que la Guardia Civil Estatal desarrolla en todo el Estado, en las últimas 24 horas se detuvieron a un total de 37 personas vinculadas a la posible comisión de diferentes hechos ilícitos, las cuales terminaron a disposición de la Fiscalía General del Estado con todo y evidencias aseguradas.

Del total de detenciones, 21 fueron por posesión de droga, cuatro sujeto por portación de arma prohibida y dos más por violencia familiar.

Asimismo, se logró la captura de un individuo al que se le sorprendió conduciendo un vehículo con reporte de robo, otro más fue arrestado por delitos contra la seguridad de tránsito, por lo que en estos casos se les incautaron las unidades y una será entregada a su legítimo propietario.

La corporación estatal informó sobre el aseguramiento de un total de tres vehículos con reporte de robo y se pudieron incautar 46 dosis de “cristal”, 191.7 gramos de marihuana y 31 “ponchallantas”, entre los detenidos hay algunos sujetos que son investigados por si pertenecen a grupos delictivos.

El Plan Integral de Seguridad implementado en toda la entidad por parte de la Guardia Civil Estatal, tiene como objetivo reducir la incidencia delictiva para contribuir a la paz social.

