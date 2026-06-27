En flagrancia, sorprenden a tres presuntos ladrones

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Por su probable participación en los delitos de allanamiento, contra la salud, amenazas y robo, oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad llevaron a cabo la detención y puesta a disposición de la autoridad investigadora de tres presuntos ladrones, uno es considerado objetivo criminal.

En una primer intervención se detuvo a Arturo "N" de 37 años, en la colonia Primero de Mayo, inicialmente habría sido señalado por ingresar a un domicilio con la intención de robar herramienta; sin embargo al ser sorprendido intentó escapar brincando por la azotea, siendo asegurado por oficiales, quienes además le localizaron diversas dosis de la droga conocida como cristal.

Posteriormente, derivado de una respuesta en la colonia La Virgen, fue asegurado Margarito "N" de 47 años, al ser reportado por amenazar a habitantes de una privada y obstruir el acceso al circuito habitacional. Los reportantes manifestaron su deseo de proceder legalmente.

Asimismo, en atención a un auxilio por presunto robo a comercio en la colonia San Francisco, quedó detenida Karen "N" de 31 años, quien habría sido asegurada por personal del establecimiento luego de que presuntamente fue sorprendida ocultando diversos productos entre sus pertenencias sin realizar el pago correspondiente por ellos.

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Finalmente en Periférico Norte, a la altura de la colonia Milpillas, fue detenido Josué "N" de 42 años, luego de que un automovilista reportó haber sorprendido a un desconocido abriendo el cofre de su auto e intentar sustraer la batería, además de que su camioneta presentaba un cristal roto y una chapa forzada.

En entrevista, el señalado refirió que se le habrían encargado la unidad, relato que fue desmentido por el afectado, agregando que su vehículo se quedó sin gasolina y cuando volvió, observó a esta persona manipulándola.

Cabe destacar que, al registrar la detención de Josué "N" en Plataforma México, se detectó que cuenta con antecedentes por daños a las cosas, robo a negocio, manejo temerario, cohecho y delitos contra el patrimonio, por lo que es considerado un probable objetivo criminal.