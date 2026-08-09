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Choque en Salvador Nava resulta en daños materiales

Por Redacción

Agosto 09, 2026 03:00 a.m.
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Choque en Salvador Nava resulta en daños materiales
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      Un choque entre dos vehículos, en el cruce de la avenida Salvador Nava y avenida Chapultepec, solamente dejó daños materiales.

      La tarde de este sábado, alrededor de las 17:00 horas, dos conductores se vieron involucrados en un accidente vial, luego de que un VW Polo de color rojo circulara en sentido contrario sobre Chapultepec con la intención de incorporarse a la lateral de la Salvador Nava.

      Tras la maniobra, el auto se terminó impactando sobre la lateral de la Diagonal contra el costado izquierdo de una camioneta pick-up JAC, la cual había avanzado con la luz verde del semáforo.

      Al lugar arribaron elementos de tránsito de la capital para tomar conocimiento. Sin embargo, no fue necesaria su intervención, ya que ambos conductores permanecieron dialogando en el sitio para tratar de llegar a un acuerdo para la reparación de daños, a través de sus aseguradoras.

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