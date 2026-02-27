Choque frontal entre tráiler y camión cañero deja dos heridos en la Valles–Naranjo

CIUDAD VALLES.– Dos hombres resultaron lesionados tras un choque frontal entre un camión cargado con caña y un tráiler tipo cisterna, ocurrido la noche de este jueves sobre la carretera estatal Valles–Naranjo.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 4, en el tramo comprendido entre la bodega de melaza y las vías del ferrocarril. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio luego de recibir el reporte de personas heridas.

Los lesionados son el conductor del camión cañero y el operador del tráiler, perteneciente a la empresa Transportes GF. Ambos sufrieron diversas lesiones a causa del fuerte impacto y fueron trasladados a una clínica del IMSS para su valoración médica.

Hasta el momento no se ha determinado cuál de los vehículos invadió el carril contrario.

La circulación se vio afectada de manera temporal, ya que las unidades siniestradas obstruían uno de los carriles. Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras para el retiro de los vehículos, que quedarían a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.