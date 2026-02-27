logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Fotogalería

GLAMOUR Y ROMANTICISMO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Choque frontal entre tráiler y camión cañero deja dos heridos en la Valles–Naranjo

Ambos conductores fueron trasladados al IMSS; la circulación se vio parcialmente bloqueada

Por Huasteca Hoy

Febrero 27, 2026 07:30 a.m.
A
Choque frontal entre tráiler y camión cañero deja dos heridos en la Valles–Naranjo

CIUDAD VALLES.– Dos hombres resultaron lesionados tras un choque frontal entre un camión cargado con caña y un tráiler tipo cisterna, ocurrido la noche de este jueves sobre la carretera estatal Valles–Naranjo.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 4, en el tramo comprendido entre la bodega de melaza y las vías del ferrocarril. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio luego de recibir el reporte de personas heridas.

Los lesionados son el conductor del camión cañero y el operador del tráiler, perteneciente a la empresa Transportes GF. Ambos sufrieron diversas lesiones a causa del fuerte impacto y fueron trasladados a una clínica del IMSS para su valoración médica.

Hasta el momento no se ha determinado cuál de los vehículos invadió el carril contrario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La circulación se vio afectada de manera temporal, ya que las unidades siniestradas obstruían uno de los carriles. Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras para el retiro de los vehículos, que quedarían a disposición de la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Choque frontal entre tráiler y camión cañero deja dos heridos en la Valles–Naranjo
Choque frontal entre tráiler y camión cañero deja dos heridos en la Valles–Naranjo

Choque frontal entre tráiler y camión cañero deja dos heridos en la Valles–Naranjo

SLP

Huasteca Hoy

Ambos conductores fueron trasladados al IMSS; la circulación se vio parcialmente bloqueada

Aparatoso choque en Col. Alamitos deja sólo daños
Aparatoso choque en Col. Alamitos deja sólo daños

Aparatoso choque en Col. Alamitos deja sólo daños

SLP

Redacción

Una camioneta le pegó a un carro y lo proyectó contra otros estacionados

Aseguran armas, droga y equipo táctico en El Naranjo
Aseguran armas, droga y equipo táctico en El Naranjo

Aseguran armas, droga y equipo táctico en El Naranjo

SLP

Redacción

En el 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad
En el 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

En el 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

SLP

Redacción

En el año recién terminado se documentaron un total de 178, frente a 306 registrados durante el 2024 en SLP, es decir hubo una baja del 42 por ciento; 158 fueron hombres y en 20 casos mujeres