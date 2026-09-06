Por no hacer fila, termina contra la contención

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Un siniestro vial ocurrido entre dos vehículos en la Salvador Nava, frente a la plaza Citadella, dejó un saldo solamente de daños materiales.

El suceso se dio durante la tarde de este sábado, alrededor de las 18:00 horas, cuando el conductor de un Seat Leon, de color rojo, circulaba sobre la lateral de la vía referida, con dirección al distribuidor Juárez.

Al llegar frente a Citadella, para incorporarse a los carriles centrales, el Seat que conducía a exceso de velocidad maniobró para meterse a la fila de autos, con lo que le cortó la circulación a un coche Peugeor, de color gris.

Tras el impacto, los dos autos terminaron impactando contra la contención de concreto, dejando únicamente daños en las láminas de las unidades.

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Al sitio arribaron peritos de la policía municipal, quienes tomaron conocimiento del hecho y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.