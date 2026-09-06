Incendio consume la cocina de una vivienda

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AQUISMÓN.- La cocina de una vivienda quedó reducida a cenizas tras un incendio ocurrido en la localidad Tampate Segunda Sección.

Fue durante la mañana de este sábado cuando Bomberos Voluntarios y elementos de Protección Civil Municipal recibieron el reporte sobre un incendio en una vivienda del sector antes mencionado.

Los cuerpos de auxilio se trasladaron de inmediato al lugar y, al arribar, encontraron envuelto en llamas un cuarto construido con madera y lámina, utilizado como cocina.

El propietario y su familia se encontraban a salvo; sin embargo, no pudieron hacer nada para contener el fuego, que rápidamente consumió la estructura y lo que había en su interior.

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Una vez que llegaron los cuerpos de emergencia, realizaron las maniobras necesarias para sofocar las llamas y evitar que el incendio se propagara hacia otras áreas de la propiedad.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales en la cocina fueron totales. Hasta el momento no se ha informado qué originó el siniestro.