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Mujer es arrestada por golpear a sus hijos

Por Redacción

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Mujer es arrestada por golpear a sus hijos
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      Una mujer que presuntamente golpeaba a sus pequeños hijos y a otra menor de edad, fue detenida por elementos de la Guardia Municipal adscritos a la Jefatura regional norte, quienes prestaron un auxilio requerido la la noche de este viernes en la colonia El Rosedal.

      Fue a través de un reporte del C4 Municipal, que se solicitó la presencia policial en una vivienda de la citada colonia, donde menores de edad habían sido agredidos físicamente.

      Al llegar al lugar, los vecinos indicaron haber observado a una menor de 13 años en calle solicitando ayuda, pues presuntamente su madre la había agredido físicamente. La menor manifestó que dentro de la vivienda habia otros dos menores, de 9 y 3 años, que también habían sido agredidos. 

      Ante los hechos, los oficiales procedieron con la detención de la señalada, identificada como Jenni "N", en tanto, que los menores fueron trasladados a Trabajo Social, siendo canalizados posteriormente a la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes.

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      Finalmente, la mujer señalada por el probable delito de maltrato infantil fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación jurídica.

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