FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC SLP

Mujer en aparente estado de ebriedad provoca choque por alcance en Ciudad Valles

El percance ocurrió frente al deportivo Gómez Morín; no hubo personas lesionadas, solo daños materiales

Por Huasteca Hoy

Octubre 17, 2025 07:42 a.m.
A
CIUDAD VALLES.— Un choque por alcance entre dos vehículos ocurrido frente al centro deportivo Gómez Morín dejó solo daños materiales, aunque una mujer fue detenida por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

El incidente se registró la noche del jueves sobre la calle Pico de Orizaba, en el fraccionamiento San José. Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al lugar tras el reporte del percance.

De acuerdo con las primeras versiones, la mujer manejaba un automóvil Chevrolet Aveo blanco con dirección del libramiento hacia la avenida Ejército Mexicano, cuando impactó por detrás a otro vehículo de la misma marca y modelo, pero de color gris.

El choque ocurrió justo cuando el conductor del auto gris redujo la velocidad para pasar un tope, momento en que la conductora no alcanzó a frenar. Aunque no hubo personas lesionadas, ambos automóviles resultaron con daños visibles.

