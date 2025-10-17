Mujer en aparente estado de ebriedad provoca choque por alcance en Ciudad Valles
El percance ocurrió frente al deportivo Gómez Morín; no hubo personas lesionadas, solo daños materiales
CIUDAD VALLES.— Un choque por alcance entre dos vehículos ocurrido frente al centro deportivo Gómez Morín dejó solo daños materiales, aunque una mujer fue detenida por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.
El incidente se registró la noche del jueves sobre la calle Pico de Orizaba, en el fraccionamiento San José. Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al lugar tras el reporte del percance.
De acuerdo con las primeras versiones, la mujer manejaba un automóvil Chevrolet Aveo blanco con dirección del libramiento hacia la avenida Ejército Mexicano, cuando impactó por detrás a otro vehículo de la misma marca y modelo, pero de color gris.
El choque ocurrió justo cuando el conductor del auto gris redujo la velocidad para pasar un tope, momento en que la conductora no alcanzó a frenar. Aunque no hubo personas lesionadas, ambos automóviles resultaron con daños visibles.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Mujer en aparente estado de ebriedad provoca choque por alcance en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
El percance ocurrió frente al deportivo Gómez Morín; no hubo personas lesionadas, solo daños materiales