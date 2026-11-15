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IMPLAN plantea ampliar las Zonas 30 para permitir la convivencia entre automovilistas y ciclistas

La propuesta de Flores Navarro considera reducir la dependencia de ciclovías confinadas y fomentar la convivencia vial.

Por Rolando Morales

Noviembre 15, 2026 11:23 a.m.
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IMPLAN plantea ampliar las Zonas 30 para permitir la convivencia entre automovilistas y ciclistas
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      El titular del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Javier Ernesto Flores Navarro, planteó extender el modelo de Zonas 30 a distintos sectores de San Luis Potosí, como Lomas, ante la necesidad de reorganizar la movilidad y reducir la dependencia de ciclovías confinadas.

      El funcionario reconoció que las condiciones actuales de movilidad no son las óptimas, pues aunque es necesario mantener la circulación de vehículos, también se deben generar alternativas para quienes utilizan otros medios de transporte.

      Como ejemplo mencionó la Zona 30 del Centro Histórico, donde se busca que automovilistas, ciclistas y peatones compartan las vialidades mediante la reducción de velocidad y reglas de convivencia.

      Flores Navarro consideró que este esquema podría replicarse en otras zonas de la ciudad, debido a que las ciclovías confinadas no necesariamente son la mejor alternativa en todos los sectores, particularmente en aquellos donde las condiciones viales permiten otro tipo de organización.

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      Indicó que las ciclovías separadas pueden mantenerse en avenidas primarias y vías de alta velocidad, mientras que en sectores como Lomas podría implementarse un modelo de Zona 30, similar al aplicado en otras ciudades del país, para facilitar la circulación de los distintos usuarios de la vía pública.

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