Retiran 7 cámaras que habrían servido para seguir a patrullas en El Naranjo

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La Guardia Civil Estatal (GCE) retiró siete cámaras de videovigilancia y aseguró dos módems instalados en distintos puntos de acceso y salida del municipio de El Naranjo, en la Huasteca potosina.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, el equipo era utilizado presuntamente por grupos delictivos para seguir los movimientos de las patrullas.

Los agentes localizaron los dispositivos durante recorridos de vigilancia y labores de inteligencia. La dependencia no precisó cuánto tiempo llevaba instalado el equipo ni informó de detenciones relacionadas con el aseguramiento.

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Detienen a un hombre en Tamazunchale

En un operativo distinto, elementos de la GCE detuvieron en Tamazunchale a Rodolfo "N", de 26 años, por presunta posesión de marihuana y conducción temeraria. Durante la intervención, los agentes aseguraron bolsas con la sustancia y un Volkswagen Passat modelo 2012.