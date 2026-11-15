Retiran 7 cámaras que habrían servido para seguir a patrullas en El Naranjo
La Guardia Civil Estatal también aseguró dos módems.
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La Guardia Civil Estatal (GCE) retiró siete cámaras de videovigilancia y aseguró dos módems instalados en distintos puntos de acceso y salida del municipio de El Naranjo, en la Huasteca potosina.
Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, el equipo era utilizado presuntamente por grupos delictivos para seguir los movimientos de las patrullas.
Los agentes localizaron los dispositivos durante recorridos de vigilancia y labores de inteligencia. La dependencia no precisó cuánto tiempo llevaba instalado el equipo ni informó de detenciones relacionadas con el aseguramiento.
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