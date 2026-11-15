Desmantelar CJNG sigue siendo una prioridad: Embajador Johnson

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- "Desmantelar a los cárteles y a las organizaciones terroristas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sigue siendo una prioridad", expresó el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

En un mensaje publicado la noche de este sábado en sus redes sociales, el embajador Johnson celebró la detención de Miguel Ángel "N", alias "Diego" o "Mike", identificado como presunto integrante de "Los R´s", facción del CJNG.

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Indicó que está detención en Jalisco representa "un paso más para debilitar a estas redes criminales y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia"."Seguimos avanzando en nuestros esfuerzos conjuntos en materia de seguridad y fortaleciendo la cooperación que impulsamos desde la misión diplomática de los Estados Unidos en México para hacer que nuestras dos naciones estén más seguras", añadió.Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, reportó este sábado la detención de "Diego" o "Mike" en Atotonilco el Alto, Jalisco.García Harfuch mencionó que durante recorridos de prevención y disuasión del delito, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de una camioneta que intentaron evadir la presencia policial.Al repeler la agresión, uno de los atacantes perdió la vida y se logró la detención, refirió.Señaló que de acuerdo con las investigaciones, el grupo delictivo de "Los R´s" es encabezado por Ramón Ángel "N", alias "R1", y Rafael "N", alias "R2", ambos detenidos y señalados como presuntos autores intelectuales del homicidio del alcalde Carlos Alberto Manzo.