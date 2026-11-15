Galindo llama a funcionarios a no distraerse en elecciones

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Ante el inicio formal del proceso electoral, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, llamó a los servidores públicos a no distraerse de sus responsabilidades de gobierno para involucrarse en actividades políticas y pidió a los actores partidistas evitar confrontaciones que puedan generar inestabilidad en la entidad.

El edil señaló que quienes actualmente ocupan cargos públicos deben mantener como prioridad el servicio a la ciudadanía y esperar los tiempos legales para solicitar licencia y participar en la contienda electoral. Añadió que, mientras permanezcan en sus funciones, deben conducirse con respeto hacia la población y cumplir con sus responsabilidades.

Como segundo llamado, pidió evitar la violencia y la polarización política, al considerar que corresponde a los gobiernos generar condiciones de estabilidad y transmitir tranquilidad. Advirtió que un escenario de confrontación perjudicaría tanto a la capital como al resto del estado.

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Galindo dijo coincidir con el llamado de la iniciativa privada para reducir la polarización y sostuvo que, en su caso, procura no iniciar ataques, aunque aclaró que tampoco permanecerá en silencio ante señalamientos en su contra. Afirmó que mantendrá el respeto hacia quienes lo respeten, pero pidió el mismo trato para él, su administración y la ciudadanía.

Sobre la posibilidad de firmar un pacto de civilidad, indicó que hasta el momento no ha recibido una convocatoria, pero manifestó su disposición a participar.

Planteó que el acuerdo no involucre únicamente a partidos políticos, sino también a actores políticos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, y advirtió que su utilidad dependerá de que los compromisos se cumplan para garantizar un proceso electoral tranquilo, en paz y en orden.