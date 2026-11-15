logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Fotogalería

ESPECIAL | La Revolución Mexicana también se cantó

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Galindo llama a funcionarios a no distraerse en elecciones

El alcalde Enrique Galindo exhorta a servidores públicos a priorizar sus funciones y respetar tiempos legales para participar en elecciones.

Por Rolando Morales

Noviembre 15, 2026 11:16 a.m.
A
Galindo llama a funcionarios a no distraerse en elecciones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ante el inicio formal del proceso electoral, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, llamó a los servidores públicos a no distraerse de sus responsabilidades de gobierno para involucrarse en actividades políticas y pidió a los actores partidistas evitar confrontaciones que puedan generar inestabilidad en la entidad.

      El edil señaló que quienes actualmente ocupan cargos públicos deben mantener como prioridad el servicio a la ciudadanía y esperar los tiempos legales para solicitar licencia y participar en la contienda electoral. Añadió que, mientras permanezcan en sus funciones, deben conducirse con respeto hacia la población y cumplir con sus responsabilidades.

      Como segundo llamado, pidió evitar la violencia y la polarización política, al considerar que corresponde a los gobiernos generar condiciones de estabilidad y transmitir tranquilidad. Advirtió que un escenario de confrontación perjudicaría tanto a la capital como al resto del estado.

      LEA TAMBIÉN

      "Yo juego de local y Héctor no"

      El alcalde Enrique Galindo le responde al diputado Héctor Serrano

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Galindo dijo coincidir con el llamado de la iniciativa privada para reducir la polarización y sostuvo que, en su caso, procura no iniciar ataques, aunque aclaró que tampoco permanecerá en silencio ante señalamientos en su contra. Afirmó que mantendrá el respeto hacia quienes lo respeten, pero pidió el mismo trato para él, su administración y la ciudadanía.

      Sobre la posibilidad de firmar un pacto de civilidad, indicó que hasta el momento no ha recibido una convocatoria, pero manifestó su disposición a participar.

      Planteó que el acuerdo no involucre únicamente a partidos políticos, sino también a actores políticos, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, y advirtió que su utilidad dependerá de que los compromisos se cumplan para garantizar un proceso electoral tranquilo, en paz y en orden.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      IMPLAN plantea ampliar las Zonas 30 para permitir la convivencia entre automovilistas y ciclistas
      IMPLAN plantea ampliar las Zonas 30 para permitir la convivencia entre automovilistas y ciclistas

      IMPLAN plantea ampliar las Zonas 30 para permitir la convivencia entre automovilistas y ciclistas

      SLP

      Rolando Morales

      La propuesta de Flores Navarro considera reducir la dependencia de ciclovías confinadas y fomentar la convivencia vial.

      Ayuntamiento señala falta de anuencia vecinal en caso de Beat Cycle
      Ayuntamiento señala falta de anuencia vecinal en caso de Beat Cycle

      Ayuntamiento señala falta de anuencia vecinal en caso de Beat Cycle

      SLP

      Rolando Morales

      Propietarias de Beat recurren a amparo tras rechazo del Ayuntamiento.

      Galindo llama a funcionarios a no distraerse en elecciones
      Galindo llama a funcionarios a no distraerse en elecciones

      Galindo llama a funcionarios a no distraerse en elecciones

      SLP

      Rolando Morales

      El alcalde Enrique Galindo exhorta a servidores públicos a priorizar sus funciones y respetar tiempos legales para participar en elecciones.

      SLP listo para una elección sin violencia, asegura Torres
      SLP listo para una elección sin violencia, asegura Torres

      SLP listo para una elección sin violencia, asegura Torres

      SLP

      Rubén Pacheco

      El secretario pidió a los funcionarios que aspiren a un cargo de elección popular separarse en los plazos que marca la ley.