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Garbage conquista 90 mil personas en el Zócalo de la CDMX

Paulina Villarreal, de The Warning, acompañó a Garbage en una de sus canciones emblemáticas durante el concierto.

Por El Universal

Noviembre 15, 2026 11:10 a.m.
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Garbage conquista 90 mil personas en el Zócalo de la CDMX
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      La banda escocesa-estadounidense Garbage se presentó en el Zócalo de la Ciudad de México, que reunió 90 mil personas que portaban prendas inspiradas en la estética del rock alternativo.


      En punto de las 20:00 horas, el escenario recibió a Garbage y al ritmo de "There's No Future In Optimism" la espera terminó. La aparición de Shirley Manson frente a miles de personas marcó el comienzo de una noche en la que la agrupación llevó al espacio público el sonido que la convirtió en uno de los referentes del rock alternativo.

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      La voz de la cantante se abrió paso entre las guitarras de Duke Erikson y Steve Marker y la batería de Butch Vig, mientras el público se preparaba para recorrer distintas etapas de su discografía.
      Canciones como "Cherry Lips" y "Stupid Girl" recuperaron la esencia con la que Garbage irrumpió en la escena musical. La noche también ofreció la posibilidad de reencontrarse con "Push It" y "Only Happy When It Rains".
      Sus melodías, familiares para quienes siguieron a la agrupación desde sus primeros años, permitieron recuperar una época en la que Garbage encontró su propio lugar entre las transformaciones del rock y el auge de la producción electrónica.
      Uno de los momentos más esperados de la noche llegó con la aparición de Paulina Villarreal, integrante de The Warning, quién acompañó a la banda durante "I Think I'm Paranoid", canción que se convirtió en una de las señas de identidad de Garbage. El tema ha acompañado a distintas generaciones durante casi tres décadas y arrebató los aplausos del público.
      Después de recorrer distintas etapas de su historia musical, Garbage llegó a los últimos minutos de su presentación.
      Con "The World Is Not Enough", en compañía del Mariachi Fiesta de México, la agrupación puso fin al concierto ante las miles de personas reunidas y dejó en la Plaza de la Constitución el recuerdo de una noche dedicada a una de las agrupaciones que ayudaron a definir el sonido del rock alternativo de los años noventa.

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