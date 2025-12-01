Ciclista está grave al impactar contra una moto

MEXQUITIC.- Un ciclista resultó herido de gravedad al participar en un choque contra una motocicleta en la comunidad de Matancillas, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, siendo hospitalizado de emergencia por los paramédicos que acudieron a atenderlo.

El accidente ocurrió la noche del sábado en la avenida San Luis de la mencionada comunidad, en donde chocaron una motocicleta Yamaha color negro y una bicicleta tipo montaña con cuadro rojo, ante el impacto los dos conductores se desplomaron al piso.

Algunos testigos reportaron el caso a las autoridades y paramédicos de la Policía Municipal de Mexquitic de Carmona llegaron a atender a los afectados, el ciclista sí presentaba lesiones graves y probable fractura en la pierna izquierda, además de otros golpes.

Tuvo que ser estabilizado por los socorristas, que lo llevaron de urgencia a un hospital a recibir atención médica mientras que el motociclista presentaba solamente algunos golpes menores y dijo que de ser necesario se trasladaría por sus propios medios a ser atendido.

Por su parte, agentes de la Policía Municipal de Mexquitic tomaron conocimiento del percance y tanto la moto como la bicicleta fueron aseguradas; el caso se turnó ante el Ministerio Público para que sea ante esa instancia en donde los involucrados lleguen a un acuerdo reparatorio.