Por escandalosos, acaban tras las rejas

Derivado de la presencia que se despliega en toda la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos mujeres por presunta agresión y lesiones, y a un hombre por presuntos daños, esto en las colonias Azaleas y 21 de Marzo.

Policías femeninas ubicaron, sobre la calle Ley Federal del Trabajo en la colonia Azaleas a dos mujeres quienes sostenían una riña; luego de acercarse a indicarles la falta administrativa que cometían, se identificaron como Rosa “N”, de 27 años, y Laura “N”, quienes se señalaron mutuamente de agresión, mostrando múltiples lesiones visibles y manifestando su deseo de proceder legalmente una en contra de la otra. En el lugar también se localizó un cuchillo.

En patrullajes sobre la calle Silverio Ruiz, en la colonia 21 de Marzo, oficiales municipales detectaron a un sujeto que alteraba el orden, y al mismo tiempo se acercó el dueño de una propiedad, quien lo señaló de arrojar objetos a su casa, rompiendo vidrios y golpeando la puerta, pidiendo proceder legalmente en su contra. Después de acercarse y dialogar con el reportado, este dijo llamarse José “N”, de 20 años. A todos se les dio a conocer que serían detenidos por presunta agresión y lesiones, y por presuntos daños, respectivamente, y luego se presentaron ante la FGE.