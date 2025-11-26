Ciclista resulta herido al chocar contra moto

Un ciclista resultó lesionado luego de chocar con una motocicleta cuando ambos vehículos circulaban por el camino a la comunidad de Ojo Zarco, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, por lo que fue atendido en el lugar y trasladado a un hospital a recibir atención médica.

El accidente tuvo lugar cerca de las siete de la mañana de este martes, cuando se pidió ayuda a la Policía Municipal de Mexquitic ya que se reportó el choque de una motocicleta y una bicicleta en el mencionado camino vecinal, exactamente bajo el puente del Nuevo Libramiento Norte.

Paramédicos de los Servicios de Salud de Mexquitic acudieron a prestar ayuda a los conductores, atendieron al ciclista que presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo y lo trasladaron al hospital, aunque por suerte el conductor de la moto no presentaba heridas de consideración.

Agentes de la Policía Municipal de Mexquitic llegaron a tomar conocimiento del accidente y el motociclista fue detenido para ser presentado ante el Ministerio Público por presuntas lesiones por culpa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí