Cinco narcos son capturados en operativos

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Cinco presuntos vendedores de droga, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal mediante operativos de seguridad realizados en los municipios de San Luis Potosí, Ciudad Valles y Tanlajás.

En la capital potosina fue detenido Filemón "N", de 56 años de edad, a quien se le aseguraron diversas dosis de "cristal", de marihuana y de "crack".

Por otro lado, en recorridos de seguridad realizados en Ciudad Valles, fueron detenidos Héctor "N", de 34 años, y Beatriz "N", de 25 años, a los cuales les aseguraron alrededor de treinta bolsitas de marihuana y diez dosis de cristal, las cuales traían en una cangurera.

En otro hecho registrado también en Ciudad Valles, fue asegurada Fernanda "N", de 21 años, con dosis de marihuana y de "cristal".

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Finalmente, en el municipio de Tanlajás, agentes estatales detuvieron a Christopher "N", de 20 años de edad, tras asegurarle dosis de marihuana, de "cristal" y seis objetos conocidos como "ponchallantas".

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones conducentes.

A los cinco detenidos se les leyeron sus derechos que los amparan como personas en detención y finalmente se les puso a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal por la posible venta y/o distribución de estupefacientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene operativos de seguridad en las cuatro regiones del estado con acciones dirigidas a inhibir la distribución de sustancias ilícitas.