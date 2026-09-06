Cinco narcos son capturados en operativos
La Policía Estatal realizó recorridos en la Capital, Ciudad Valles y Tanlajás
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Cinco presuntos vendedores de droga, fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal mediante operativos de seguridad realizados en los municipios de San Luis Potosí, Ciudad Valles y Tanlajás.
En la capital potosina fue detenido Filemón "N", de 56 años de edad, a quien se le aseguraron diversas dosis de "cristal", de marihuana y de "crack".
Por otro lado, en recorridos de seguridad realizados en Ciudad Valles, fueron detenidos Héctor "N", de 34 años, y Beatriz "N", de 25 años, a los cuales les aseguraron alrededor de treinta bolsitas de marihuana y diez dosis de cristal, las cuales traían en una cangurera.
En otro hecho registrado también en Ciudad Valles, fue asegurada Fernanda "N", de 21 años, con dosis de marihuana y de "cristal".
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Finalmente, en el municipio de Tanlajás, agentes estatales detuvieron a Christopher "N", de 20 años de edad, tras asegurarle dosis de marihuana, de "cristal" y seis objetos conocidos como "ponchallantas".
Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones conducentes.
A los cinco detenidos se les leyeron sus derechos que los amparan como personas en detención y finalmente se les puso a disposición del Ministerio Público para que se les defina su situación legal por la posible venta y/o distribución de estupefacientes.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado mantiene operativos de seguridad en las cuatro regiones del estado con acciones dirigidas a inhibir la distribución de sustancias ilícitas.
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