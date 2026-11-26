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En distintas intervenciones, un total de siete presuntos narcomenudistas fueron detenidos entre la capital y el municipio de Tamuín, por elementos de la Guardia Civil Estatal.

Como resultado de los operativos de prevención, vigilancia y reacción inmediata, la Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a siete personas en distintas intervenciones realizadas en la capital potosina y el municipio de Tamuín, por su probable participación en actividades relacionadas con el narcomenudeo.

En operativos en la colonia El Saucito, en coordinación con la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, fue detenido un presunto grupo armado que se dedicaría a la distribución de estupefacientes.

Se trata de Jaime "N", de 33 años; Eloy "N", de 39; Magaly "N" y Cecilia "N", ambas de 31 años, a quienes se les aseguraron múltiples dosis de marihuana y metanfetamina, así como dos réplicas de armas de fuego.

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Por otro lado, en el municipio de Tamuín, se detuvo a Cristino "N", de 19 años, y José "N", de 23 años, a quienes se les aseguraron dosis de metanfetamina y dinero en efectivo y en una intervención adicional.

En el mismo municipio, fue detenida María "N", de 47 años, a quien se le encontraron bolsas de marihuana y dosis de metanfetamina y se le aseguró una camioneta Ford F-150 blanca, un teléfono celular y una bolsa.

La corporación dio a conocer que las siete personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), por su parte, informó qiue mantiene operativos coordinados y presencia policial en las cuatro regiones.